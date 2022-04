Finale in Grevenbroich : Bei Fußballerinnen stehen Halbfinals im Kreispokal an 

Rhein-Kreis Cup-Verteidiger SV Rosellen geht in Elfgen als klarer Favorit ins Match. Bezirksliga-Duell zwischen dem SV Glehn und der SG Kaarst.

(sit) Bei den Männern ist der Kreispokalsieger schon gekürt. Im am Ostermontag in Holzheim ausgetragenen Finale bezwangen die Fußballer des Bezirksligisten VfL Jüchen/Garzweiler den Landesligisten SC Kapellen mit 2:1. Bei den Frauen stehen am Mittwoch (jeweils ab 19.30 Uhr) die Halbfinal-Partien auf dem Plan: Auf dem Kunstrasenplatz am Sodbach empfängt RW Elfgen, Tabellenzehnter der Kreisliga A, den favorisierten SV Rosellen. Der Landesligist holte den Pott 2019 mit einem 5:1-Sieg im Endspiel über den SV Hemmerden. In den beiden darauffolgenden Jahren machte Corona dem Wettbewerb den Garaus.