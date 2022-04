Landesweit auf Platz 5 : Diskussion um Wohnungsmangel im Rhein-Kreis

Rhein-Kreis Es ist ein Platz auf den vorderen Rängen, auf den der Rhein-Kreis Neuss nicht unbedingt stolz sein dürfte: Die Caritas hat jetzt auf aktuelle Zahlen aus der Sozialberichterstattung des Landes NRW aufmerksam gemacht.

Dass Handlungsbedarf in dem Segment herrscht, bestreitet auch Landrat Hans-Jürgen Petrauschke nicht. Auf den eher unrühmlichen Platz 5 des Kreises in Bezug auf wohnungslose Menschen reagiert er jedoch entkräftend. „Ich stelle dabei einen statistischen Fehler fest“, sagt er.Die Zahlen seien mit Vorsicht zu genießen, weil einige Kommunen ihre Meldungen zu Wohnungslosenzahlen unterschiedlich handhaben – so würden in manchen Städten Personen, die in kommunalen Unterbringungseinrichtungen leben, als wohnungslos angesehen und entsprechend gemeldet – andernorts würden diese jedoch nicht dazugerechnet, was die Gesamtstatistik weniger aussagekräftig mache.