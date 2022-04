Handball : Topspiel in Aldekerk für den TVK

Tim Gentges (am Ball) und Marcel Görden ziehen im Spiel des Handball-Regionalligisten TV Aldekerk die Fäden. Foto: Heinz Spütz

Korschenbroich Der Handball-Regionalligist aus Korschenbroich freut sich auf die tolle Atmosphäre in der Vogteihalle. Anpfiff ist am Dienstagabend um 19.30 Uhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(alpa/sit) Keine Pause für den TV Korschenbroich. Schon am Dienstag (Anpfiff 19.30 Uhr) gastieren die Handballer aus der Waldsporthalle im Topspiel der Regionalliga Nordrhein beim TV Aldekerk. Vorher stand noch eine Trainingseinheit auf dem Programm. „Wir freuen uns sehr auf das Spiel, denn ein direkter Vergleich zweier Spitzenmannschaften ist immer sehr reizvoll“, so Trainer Dirk Wolf: „Natürlich hat Aldekerk einen enorm starken Kader und in Marcel Görden auch wieder einen enorm wichtigen Spieler zur Verfügung.“ Görden, der bereits in der Zweiten Liga aufflief, war sechs Monate verletzt, ist sicherlich der stärkste Kreisläufer der Liga und zudem noch ein bärenstarker Abwehrspieler.

„Aldekerk hat eine starke Offensive“, warnt Dirk Wolf. Rund 33 Tore erzielt der ATV pro Partie und ist damit sogar noch etwas stärker als Ratingen und der TV Korschenbroich. Wolf: „Aldekerk verfügt über eine eingespielte Truppe, die verdammt stark ist. Vor allem zu Hause in der Vogteihalle. Wir müssen wie im Hinspiel, als wir Aldekerk mit 33:27 besiegen konnten, wieder unsere Stärken in der Deckung abrufen und deren Angriff nicht zur Geltung kommen lassen.“ Nils Wallrath, Coach der Grün-Weißen, weiß klangvolle Namen in seinem Kader: Keeper Paul Keutmann, der bei der HSG Krefeld schon Zweitligaerfahrungen sammelte, kann an einem guten Tag sein Tor vernageln und ein Spiel alleine entscheiden. Aber auch Spieler wie Tim Gentges, Thomas Jentjens oder eben Marcel Görden stehen für Qualität. Auf das Spiel in Aldekerk freuen sich die Spieler und das Trainerteam gleichermaßen. „In Aldekerk macht ein Handballspiel immer Spaß. Man trifft viele bekannte Gesichter aus der Szene und die Atmosphäre in der Vogteihalle ist sehr angenehm. Ich hoffe, dass das Spiel an einem Dienstagabend auch von unseren Fans angenommen wird und wir lautstark unterstützt werden“, sagt Wolf.

Aufseiten des TV Aldekerk stehen gleich drei ehemalige Korschenbroicher im Kader: Neben dem ehemaligen Publikumsliebling Marcel Görden, der von 2007 bis 2015 beim TVK spielte, und Paul Keutmann, der von 2013 bis 2016 das Trikot der Korschenbroicher trug, auch Julian Mumme, der in der Spielzeit 2018/2019 in der Waldsporthalle auflief.