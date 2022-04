TSV Bayer Dormagen : Stark angeschlagene Eulen sind in Dormagen zu Gast

Aus den jüngsten acht Spielen gab es nur einen Sieg und sieben Niederlagen, eine direkte Rückkehr in die Erste Liga ist kein Thema mehr. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Als die Eulen Ludwigshafen im ersten Rückrundenspiel daheim den TSV Bayer Dormagen schlugen, da war die Welt des Erstliga-Absteigers noch in Ordnung. Doch wenn sie am Mittwoch (19.30 Uhr) an den Höhenberg kommen, um die Partie vom elften Spieltag aus dem vergangenen November nachzuholen, ist die Lage alles andere als rosig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke