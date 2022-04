Hockey in Neuss : Schwarze Serie der Neusser findet in Hannover ihr Ende

Die schwarze Serie hat für den HTC SW Neuss endlich ein Ende. (Symbolbild) Foto: Quednau, Wolfgang

Neuss Nach sieben Partien ohne Sieg in Folge machte der HTC SW Neuss am Sonntag Schluss mit der schwarzen Serie und kehrte mit einem im Abstiegskampf enorm wertvollen 3:1-Erfolg (Halbzeit 2:0) beim DHC Hannover an den Rhein zurück.

Von Dirk Sitterle