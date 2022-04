2. Handball-Bundesliga : Ein Gesicht des Aufschwungs in Dormagen

Jan Reimer im Duell mit Großwallstadts Torhüter Adanir Can. Am Freitag behielt Dormagens Rechtsaußen meist die Oberhand. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Jan Reimer hat sich beim Handball-Zweitligisten in den Fokus gespielt. An den fünf Rückrundensiegen hatten seine Tore großen Anteil, aber auch in der Abwehrarbeit hat er große Fortschritte gemacht.

Aus persönlicher Sicht ist es Jan Reimer gar nicht so recht, dass er sich beim Handball-Zweitligisten TSV Bayer Dormagen in der Rückrunde so in den Fokus gespielt hat. Nach einer enttäuschenden ersten Saisonhälfte hatten die Dormagener gerade mal neun Punkte auf dem Konto und waren damit ganz tief in den Abstiegsstrudel hineingeraten. Dass nach elf Partien der Rückrunde nun schon elf weitere Zähler hinzugekommen sind und damit die Chancen auf den Klassenverbleib vor dem Nachholheimspiel am Mittwoch gegen die Eulen Ludwigshafen wieder deutlich gestiegen sind, daran hat das 21 Jahre alte Dormagener Eigengewächs mit seiner positiven Entwicklung großen Anteil. „Ich will das nicht so hoch aufhängen. Zieht man die Siebenmeter ab, sieht meine Bilanz ja schon gar nicht mehr besonders aus“, sagt Reimer, der aber ohne Zweifel eines der Gesichter des Dormagener Aufschwungs ist.

Viel lieber ist dem Rechtsaußen, den Blick darauf zu richten, dass seine Entwicklung sinnbildlich für die der ganzen Mannschaft ist, seit Peer Pütz die Nachfolge des in der Winterpause entlassenen Trainers Dusko Bilanovic übernommen hat. Eben jener Peer Pütz, mit dem Reimer als Ur-Dormagener, der alle Nachwuchsteams beim TSV durchlief, schon in der B-Jugend zusammen arbeitete. „Peer und sein Co-Trainer David Röhrig bereiten für jedes Spiel einen genauen Plan vor und vermitteln uns die nötige Disziplin, uns auch konsequent daran zu halten. Wir lassen uns auch von Rückschlägen nicht aus der Ruhe bringen“, erklärt Reimer.

Info Reimers Bilanz bei den fünf Siegen 2022 Bietigheim: Zum 29:27-Auswärtserfolg trug Reimer vier Tore bei (drei Siebenmeter). Elbflorenz: Beim 29:23 in heimischer Halle traf er neunmal (vier Siebenmeter, bester Schütze des Spiels). Lübeck-Schwartau: Zu dem knappen 25:26-Heimsieg steuerte er zwei Tore bei. Eisenach: Auswärts gab es einen 26:25-Erfolg, wobei Reimer achtmal traf (drei Siebenmeter, bester Schütze des Spiels) Großwallstadt: Beim 29:23-Heimerfolg traf er neunmal (drei Siebenmeter, bester Schütze des Spiels).

Als Grund dafür nennt er auch, dass nach dem Trainerwechsel viele Gespräche geführt wurden: „Wir haben ganz konkret vereinbart, was unsere Ziele sind. Davon wollen wir uns auch nicht abbringen lassen, wenn es mal nicht so gut läuft. In der Mannschaft stimmt die Einstellung jetzt einfach.“ Für Jan Reimer lief es allerdings lange nicht optimal, nachdem er 2019 den Sprung aus der A-Jugend in den Profikader geschafft hatte. In der ersten Saison streikte sein Körper angesichts der gestiegenen Belastungen, er war permanent verletzt. In der für den TSV so erfolgreichen Spielzeit 2020/2021 bekam er als Zweitbesetzung hinter dem neu verpflichteten tschechischen Nationalspieler Jakub Sterba kaum Spielzeit. Das war dann in der laufenden Saison zunächst genauso, mit dem Unterschied, dass sich Reimer in Abwesenheit des schwer verletzten Joshua Reuland bei einem internen Shootout die Rolle als Siebenmeterschütze vom Dienst eroberte.

Diesen Job erledigte er meist kalt von der Bank kommend ziemlich zuverlässig, doch in der Hinrunde setzte er nur einmal beim überraschenden Heimsieg gegen Nordhorn mit neun Toren ein dickes Ausrufezeichen. Ansonsten spielte der auch nicht sonderlich Abschlussstarke Sterba die erste Geige, weil er insbesondere in der Abwehrarbeit Vorteile hatte. Doch als sich der Tscheche Mitte Februar dann im Heimspiel gegen den ASV Hamm-Westfalen eine schwere Schulterverletzung zuzog, packte Reimer seine Chance beim Schopf. Zwar verletzte er sich beim überraschenden Sieg in Bietigheim, doch nach zwei Spielen Pause und dem schwachen Auftritt des ganzen Teams daheim gegen Eisenach startete er richtig durch. Bei dreien der vier folgenden Siege war der 21-Jährige jeweils der beste Torschütze des Spiels, das gelang ihm sogar auch noch bei der zwischenzeitlichen Niederlage in Dessau. „Jan hat schon eine sehr positive Entwicklung genommen. Das mache ich aber nicht nur an seinen Toren fest. Auch in der Abwehr hat er sich deutlich verbessert“, betont Peer Pütz.

Der Trainer hat aber auch seinen Anteil daran, dass es für Reimer in der Offensive besser läuft. Er verlangt von seinen Spielern viel Bewegung, schnelle Ballstafetten und dass sie den Gegner oft in 1:1-Situationen zwingen, so dass sich im Idealfall auf möglichst vielen Positionen Räume für Abschlüsse ergeben. Das Spiel ist insgesamt nicht mehr so Rückraumzentriert wie noch unter Dusko Bilanovic. „Zudem gehen wir mehr Risiko und spielen schneller hinten raus. Dass wir gegen Großwallstadt drei Tempogegenstöße erfolgreich abgeschlossen haben, zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, erklärt Reimer.