Angebot im Rhein-Kreis Neuss : „Check In Berufswelt“: Rap wirbt für Mut bei der Berufsorientierung

Der „Check-In Berufswelt“-Rap wurde am Montag im BBZ Dormagen vorgestellt. Foto: Georg Salzburg (salz)

Rhein-Kreis Am 19. Mai werden Schüler und Unternehmen im Rhein-Kreis Neuss wieder bei „Check In Berufswelt“ zusammengebracht. Das Ziel: Ausbildungsperspektiven aufzeigen und Unternehmen vorstellen. Ein Rap spornt zur Teilnahme an.

Eigentlich haben es Schulabgänger heute ziemlich leicht: Die meisten Unternehmen bilden aus, bekommen aber nicht genügend Bewerber. Um Schulabgänger und Betriebe zusammenzubringen, gibt es die „Check In Days“. Diese Veranstaltung findet im Rhein-Kreis Neuss am 19. Mai von 11.30 bis 16 Uhr statt. Thomas Feldges vom Check-In-Berufswelt-Organisationsbüro hofft auf große Resonanz. Und nicht nur er findet die Idee toll, wie junge Leute jetzt auf dieses Angebot aufmerksam gemacht werden: Am Montag wurde im Berufsbildungszentrum in Dormagen ein Rap-Song vorgestellt, der ab sofort in den sozialen Medien präsent ist. Erhan und Aleks hatten sich den Song einfallen lassen, Mahan hat das Video produziert. Mit diesem Rap wollen sie in die Köpfe all derer, die eine Ausbildungsstelle, einen Studienplatz oder ein Praktikum suchen.

Schulsozialarbeiterin Christiane Winkels war angenehm überrascht: „Mir gefällt, dass der Text so positiv ist.“ Er macht den Kids Mut, die Initiative zu ergreifen und sich für einen Job zu interessieren. „Nie aufgeben, auch wenn die Noten nicht gut sind“, ist da zu hören. „Mach dir keinen Kopf und bewirb dich, denn sie suchen dich“: Auch dieser Satz kommt in dem Rap vor und er entspricht der Wahrheit. Auszubildende werden in fast allen Branchen dringend gesucht. Ohne Job muss eigentlich kein Schulabgänger sein.

Info Veranstaltung am 19. Mai im Rhein-Kreis Neuss Check In Days Die „Check In Days“ finden am 16. Mai in Mönchengladbach, am 17. Mai im Kreis Viersen, am 18. Mai in Krefeld und am 19. Mai im Rhein-Kreis Neuss statt, und zwar jeweils von 11.30 bis 16 Uhr. Internet Mehr im Internet.

Erhan war am Montag nur auf der Leinwand zu sehen, er hatte sich krankgemeldet. Aleks, ein Achtzehnjähriger, hatte mit Erhan den Rap-Song in einem Neusser Tonstudio aufgenommen. Dieser Check-In-Rap soll nicht sein letztes Werk bleiben: „Ich würde schon gerne Rapper werden“, erklärte der in Köln lebende Schüler. Alternativ käme auch „irgendwas mit Chemie“ in Frage. Mahan (20) stammt ebenfalls aus Köln. Er besucht zwar die Klasse für Wirtschaft und Verwaltung, sein Traumjob wäre allerdings Maschinen- und Anlagenführer. Er hatte sich um die Technik gekümmert und trägt so zum Erfolg des Projekts bei.

Schulleiterin Kornelia Neuhaus war von dem Rap begeistert: Sie weiß, dass das genau die Sprache ist, die die jungen Leute berührt. Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein, gab ebenfalls ein äußerst positives Fazit ab: „Den Song finde ich super gut. Er wird uns sehr helfen.“ Was er kritisierte: Es hätten sich schon noch mehr Unternehmen für die Check-In-Tage melden können. 40 sind es im gesamten Rhein-Kreis, eine eher bescheidene Zahl. Das Event ist eine erste Kontaktmöglichkeit von jungen Leuten mit ihrem potenziellen Arbeitgeber. Rund drei Wochen lang war an dem Song gefeilt worden, Klassenkameraden hatten den beiden Hauptakteuren geholfen. Für die Check-In-Tage wurden jetzt Flyer im Berufsbildungszentrum verteilt. Vorne drauf ist Tamo Sleman zu sehen. Der 18-Jährige, der 2011 mit seinen Eltern aus Armenien nach Deutschland gekommen war, macht eine Ausbildung zum KfZ-Mechatroniker. Er hat seinen Traumberuf gefunden und ist deshalb gerne das Gesicht der Check-In-Kampagne.