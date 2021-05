Tanja Spill vom TSV Bayer Dormagen : Optimismus dank gutem Saisonstart

Dormagen 800-Meter-Spezialistin Tanja Spill hat sich beeindruckend zurückgemeldet. Die Athletin des TSV Bayer Dormagen will sich unbedingt für Olympia qualifizieren. So ist der Stand der Dinge.

Mit ihrem guten Start in die Freiluftsaison hat Tanja Spill vom TSV Bayer Dormagen unterstrichen, was sie schon im Winter in der Halle immer wieder betont hatte. Bei den Olympischen Spielen in Tokio möchte sie im 800-Meter-Wettbewerb unbedingt dabei sein. Nach den exzellenten 2:02,74 Minuten am Freitag beim international stark besetzten Meeting in Dessau war sie am Sonntag in Rehlingen zwar nicht mehr ganz so schnell unterwegs (2:03,56), dennoch brachten ihr beide Wettbewerbe ordentlich Punkte für die Weltrangliste, über die neben der Normzeit auch eine Olympia-Qualifikation möglich ist.