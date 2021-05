Landgard ist mit Start zufrieden : Verspäteter Start in Salat-Saison

Gelderland Trotz vereinzelter Frostschäden sind die Landwirte am Niederrhein mit dem Start in die Salat-Saison zufrieden. Die Ernte dürfte das Ergebnis aus dem Vorjahr übertreffen.

Trotz kühler Witterung starten die Landgard-Mitgliedsbetriebe gut in die Freilandsaison für deutsche Salate. Anfang Mai hat die Ernte der ersten Freilandsorten wie Kopfsalat oder Mini-Romana begonnen, seit Mitte Mai bereichern außerdem die Eissalate das Angebot der Gemüsetheken. Alexander Scheufen, Vertriebsleiter Gemüse bei Landgard West Obst & Gemüse: „Die späten Nachtfröste bis in den Mai hinein haben zwar zu vereinzelten Frostschäden geführt, insgesamt sind die Mengen und Qualitäten aber durchweg stabil“. Diese Aussage kann Landgard-Erzeuger Heinz Stoffers nur bestätigen. In Krefeld baut der 59-jährige Landwirt auf rund 60 Hektar Eissalat und auf 35 Hektar Kopfsalat an. „Durch das kühle Frühjahr sind die ersten Sätze unserer Salate kurz hintereinander gekommen. Sie hatten aber trotz des zwischenzeitlichen Frosts eine sehr gute Qualität. Stand heute rechnen wir mit stabilen Mengen, die im Vergleich leicht über der Ernte aus dem Vorjahr liegen.“ Foto: LAndgard