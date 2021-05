Hockey : 2. Bundesliga spielt unter Umständen mit zwölf Teams

Kein Brüder-Duell mehr: Julius Hayner steigt mit Düsseldorf auf, Konstantin Hayner bleibt mit Neuss in der 2. Liga. Foto: David Beineke

Neuss Spielordnungsauschuss legt sich in Sachen Aufstieg fest. Das könnte in der Zweiten Bundesliga Süd, aber auch in der Regionalliga West für Ärger sorgen.

Auf Empfehlung der eingesetzten Task-Force hatte der Spielordnungsauschuss (SOA) bereits Ende April verkündet, dass die Hockey-Saison 2019/2021 auf dem Feld endgültig abgebrochen wird. In einem zweiten Schritt hat das zuständige Gremium des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) nun auch entschieden, was das konkret heißt. Und das ist für den Zweitligisten HTC SW Neuss interessant:

Die in nervenaufreibenden Play-down-Spielen ermittelten Absteiger Crefelder HTC und Großflottbeker THGC müssen tatsächlich runter in die 2. Liga Nord. Aus der kehrt der Düsseldorfer HC ins Oberhaus zurück. Das Team aus der Landeshauptstadt hatte nach Hin- und Rückrunde (18 Spieltage) auf Platz eins gelegen, drei Punkte vor Blau-Weiß Köln. Ein klarer Fall. Zoff droht dagegen im Süden, wo der SC Frankfurt 1880 mit den in den Nachholspielen erspielten Punkten gegen die HG Nürnberg (5:1), Stuttgarter Kickers (4:0) und den HC Ludwigsburg (3:3) noch am Münchner SC vorbeizog. Da die beiden Rivalen in der Tabelle nur ein Pünktchen trennt und diese drei Partien erst beim Restart im April über die Bühne gingen, also unter personell anderen Voraussetzungen als im Herbst, behält sich der MSC vor, Klage einzureichen.

Schwierig ist der Fall auch in den Regionalligen, wo nur der Westen sein Programm hatte durchziehen können. Folglich knallten bei den Herren des Bonner THV und bei den Damen des DSD Düsseldorf schon die Sektkorken. Doch nun heißt es: „Kommando zurück!“, hat der SOA beschlossen, dass es nicht nur keine Absteiger aus der 2. Liga gibt, sondern auch die Regionalligen keine Klubs ins Bundesliga-Unterhaus schicken. Bitter für Bonn und Düsseldorf, aber im Sinne der Gleichbehandlung auch irgendwie nachvollziehbar, denn in den anderen Regionalligen gibt es Mannschaften, die in der ewig langen Saison nur vier Mal auf dem Platz gestanden haben.