Leichtathletik : Tanja Spill ist zum Saisoneinstand so schnell wie nie

Dormagen In Dessau verfehlt die Dormagenerin über 800 Meter in starken 2:02,44 Minuten ihre persönliche Bestleistung nur um rund eine Sekunde.

(sit) Da verschlug es selbst Wilhelm Jungbluth fast die Sprache. Nach Platz sechs von Tanja Spill beim hochkarätig besetzten Leichtathletik-Meeting in Dessau in ausgezeichneten 2:02,74 Minuten über 800 Meter stellte der erfahrene Trainer des TSV Bayer Dormagen fast schon schwärmerisch fest: ,„Ein toller Einstand! So schnell war sie zum Start in die Saison noch nie.“ Hinter Topstars wie Angelika Cichocka (Polen) und Lore Hoffmann (Schweiz) – beide waren bei der Hallen-EM in Torun bis ins Finale gestürmt, Cichocka gar auf den dritten Platz – verfehlte die 25-Jährige ihre persönliche Bestleistung aus dem Jahr 2016 (2:01,63 Minuten) nur um rund eine Sekunde, war aber mehr als zwei Sekunden schneller als in der abgelaufenen Hallensaison. Die deutsche Hallenmeisterin bestätigte mit dem Rennen ihre gute Form aus dem Winter und die jüngsten Trainingseindrücke, die Hoffnung auf eine erfolgreiche Saison unter freiem Himmel machen. Nur zwei Tage später lief sie beim Pfingstsportfest in Rehlingen in 2:03,56 Minuten auf Platz vier. „Nicht das Ergebnis, das ich mir erhofft hatte, aber es geht in die richtige Richtung. Nächstes Mal etwas wärmere Bedingungen und weniger Schubser, dann wird es schneller gehen. Die Form kommt.“