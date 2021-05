Handball : TSV springt nach Topspiel auf Platz vier

Dormagen Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen feiert souveränen 32:27-Erfolg beim VfL Lübeck-Schwartau. Am Dienstag geht’s nach Großwallstadt.

Zu Hause waren die Zweitliga-Handballer des TSV Bayer Dormagen am Samstagmorgen erst um 4 Uhr, doch zufriedener als nach der vom 32:27-Sieg (Halbzeit 15:13) und dem Sprung auf Tabellenplatz vier gekrönten Dienstreise zum VfL Lübeck-Schwartau dürfte das am Höhenberg mit dem kleinen Leder befasste Personal in dieser Saison noch nicht ins Bett gefallen sein. Da vergaß selbst Trainer Dusko Bilanovic das unangenehme Kratzen im Hals: „Nach so einem Spiel ist alles perfekt!“ Prompt gab er seinen so strapazierten Jungs zwei Tage frei. Pfingstmontag standen indes (fast) alle wieder in der Trainingshalle, schließlich wartet schon am Dienstag der nächste Einsatz. Um 19 Uhr wird in der Untermainhalle in Elsenfeld das Duell mit dem TV Großwallstadt angepfiffen.