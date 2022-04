Mitgliederversammlung des KSB : „Sporträume sind Integrationsräume“

Rhein-Kreis LSB-Präsident Stefan Klett richtet bei der Mitgliederversammlung des Sportbundes Rhein-Kreis Neuss ernsten Appell an die Politik.

Auch darum appelliert Stefan Klett, Präsident des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen, an die Politik, bei der Unterbringung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, schnellstmöglich Alternativen zu Turnhallen zu finden. Denn: „Tausende Menschen mit Zuwanderungsgeschichte haben in Deutschland über den Sport eine neue Heimat gefunden. Sporträume sind Integrationsräume.“ Besonders zu beeindrucken wusste Hergen Fröhlich bei seiner ersten Mitgliederversammlung als KSB-Geschäftsführer der von Kreis-Pressesprecher Benjamin Josephs moderierte Live- (Sport-) Podcast „Die Jugend von heute ...“ mit Venka Koglin, Vorsitzende der Sportjugend, und Anna Kämmerling, die beim Glehner Turnverein gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr (FJZ) ableistet. „Das war ein sehr motivierender Austausch – mit dem aus der Versammlung heraus schönen Blitzlicht: ,Jugend ist wichtig!‘“ Mit dem gleichen Elan ging es danach auch in die auf der Tagesordnung stehende Wahl: Den bislang vakanten Posten des Stellvertretenden Vorsitzenden für Aus- und Fortbildung (zuvor Florian Uhde) übernimmt Michael Thoeren. Der Lehrer am Erzbischöflichen Berufskolleg in Neuss weise, so Fröhlich „eine gute Sportbiografie auf.“ Er spielt mit den Herren 30 der DJK Holzbüttgen in der Tennis-Verbandsliga, im Sommer ist er vor allem fürs Kitesurfen und im Winter fürs Skifahren zu haben. Der Naturliebhaber weiß aber auch einen Kanutrip durch einen der vielen stillen Seen Schwedens zu schätzen.