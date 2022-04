Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Gas-Embargo und mögliche Folgen für die Betriebe

Rhein-Kreis Kreis und Vertreter von mitarbeiterstarken Unternehmen haben sich über die wirtschaftliche Lage ausgetauscht. Die Herausforderungen sind groß. Befeuert werden sie durch die Sorge vor einem möglichen Gas-Embargo in Folge des Ukraine-Kriegs.

Ob Corona oder Ukraine: Der wirtschaftliche Wandel in Krisenzeiten gelingt nur auf intelligentem Weg und mit einer ganzheitlichen Betrachtung. Zu diesem Schluss kamen Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und die Unternehmensspitzen, die sich in der Nordhalle des Kulturzentrums in Zons über die aktuelle Situation ausgetauscht haben. Das teilt der Rhein-Kreis mit. „Ich bin froh und dankbar über diesen Dialog, der uns gezeigt hat, in welche Richtung wir gemeinsam gehen wollen, um den großen Herausforderungen zu begegnen“, so Petrauschke.