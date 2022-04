Freizeit im Rhein-Kreis Neuss : Mit dem Fahrrad durch den Kreis

Rhein-Kreis Neuss Der Verein Radregion Rheinland hat ein neues Magazin mit Touren-Vorschlägen herausgebracht. Radler können damit auch einige Besonderheiten des Rhein-Kreises kennenlernen.

Der Kreis ist seit 2011 Mitglied der Radregion Rheinland, einem Zusammenschluss verschiedener Tourismusorganisationen, Großstädte und Kreise rund um Köln und Bonn. Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, den Radtourismus zu fördern und die Region als Reiseziel bekannter zu machen. Das Radmagazin ist an einer der nachfolgenden Auslagestellen kostenfrei erhältlich: in den Kreishäusern in Neuss und Grevenbroich, in den Tourist-Informationen in Neuss und Dormagen-Zons sowie in den Radstationen in Neuss, Grevenbroich und Dormagen. Wer die Broschüre per Post erhalten möchte, kann sie bei Tourismusförderin Steffi Lorbeer versandkostenfrei bestellen – telefonisch unter 02131 928 7510 oder per Mail unter tourismus@rhein-kreis-neuss.de.