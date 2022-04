Fußball-Kreisliga : VfR Neuss trennt sich von Trainer Cengiz Yavuz

Rhein-Kreis Bei der vorgezogenen Partie SV Glehn gegen VfR Neuss richten sich die Blicke auf die Trainerbänke. Nachdem die Glehner bereits am Wochenende gehandelt hatten, zogen die Neusser nun nach.

In der Fußball-Kreisliga A stehen vor dem Wochenende wichtige Partien an. Beim Duell SV Glehn gegen den VfR Neuss richtet sich der Blick vor allem auf die Seitenlinie. Schon am Sonntag hatte Glehn die Trennung von Trainer Stefan Laucke bekanntgegeben. Unstimmigkeiten zwischen Team und Trainer waren der Grund. Inzwischen ist die Nachfolge geklärt: Markus Drillges (Ex-Vorsitzender des Klubs) und Reserve-Trainer übernehmen die Aufgabe interimsweise. Die beiden sollen gleichberechtigt für die Geschicke der Mannschaft zuständig sein. „Für uns ist das ein charmantes Modell, weil beide die Vereinsphilosophie total verinnerlichen“, erklärt der Vorsitzende Norbert Jurczyk. Eine Entscheidung für die kommende Saison soll in den nächsten Wochen fallen, am Donnerstagabend (19.30 Uhr) steht aber erst einmal das Duell mit dem VfR Neuss auf dem Programm – und die Neusser haben es den Glehner gleichgetan. Nach der 1:7-Pleite in Zons musste Trainer Cengiz Yavuz in dieser Woche seine Koffer packen. Co-Trainer Jürgen Kratz und Torwart-Trainer Markus Floer übernehmen gemeinsam und haben die Mission, doch noch den Klassenverbleib zu schaffen. „Wir wollten noch mal einen neuen Impuls setzen“, so Vorsitzender Yildirim Yilmaz. Mit einem Trainer für die neue Saison befinde man sich bereits in den „finalen Gesprächen“.