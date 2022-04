Angebot im Rhein-Kreis : Kulturentwicklungsplan soll im Herbst fertig sein

Rhein-Kreis Nach Befragungen und Workshops soll der Interkommunale Kulturentwicklungsplan noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Gewünscht sind vor allem bessere kreisübergreifende Informationen zu den Angeboten.

Wie der Kreis mitteilte, wurde in den vorgeschalteten Befragungen der Bürger und der Kreativszene eins deutlich: Kultur steht für viele für Zusammenkommen und Austausch. Deshalb hatte der Kreis jetzt zu Workshops im Kulturzentrum in Zons, im Café Kultus in Grevenbroich und im Jugendzentrum St. Andy in Korschenbroich eingeladen. Mehr als 70 Teilnehmer diskutierten mit Repräsentanten von Politik und Verwaltung, wie eine Zusammenarbeit der Kommunen für eine stärkere Kulturlandschaft sorgen kann.