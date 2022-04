Motorsport : Scheerbarth wieder auf dem Podest

Nievenheim Beim dritten Lauf der Nürburgring Langstrecken-Serie hat der Motorsportler aus Nievenheim als Teil des Teams W&S Motorsport erneut überzeugen können.

Nach dem regenbedingten Ausfall des zweiten Rennens der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) zeigte sich der Nievenheimer Tourenwagen-Rennfahrer Tim Scheerbarth beim dritten Lauf, der 53. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy, als Teil des Teams W&S Motorsport wieder gut in Form. Wie schon beim Saisonauftakt reichte es in der stark besetzten CUP2-Klasse der Porsche Endurance Trophy Nürburgring wieder zum dritten Rang und damit zum Sprung aufs Podium. Der 33-Jährige teilte sich den Porsche 992 GT3 Cup mit seinen Teamkollegen Daniel Blickle und Ralf Schall.

Im morgendlichen Zeittraining erzielte Tim Scheerbarth die drittschnellste Zeit in der Klasse. „Es gab sehr viel Verkehr und einige Gefahrenstellen, so dass ich leider keine freie Runde erwischt habe. Das gesamte Training war von Zwischenfällen geprägt, so dass meine beste Runde dennoch für den dritten Startplatz gereicht hat.“ Scheerbarth startete ins Rennen und übernahm gleich in den ersten Kurven die Führung. Nachdem sich das Feld etwas sortiert hatte, konnte er auf der Nordschleife einen kleinen Vorsprung herausfahren. Dabei duellierte er sich mit einigen deutlich leistungsstärkeren GT3-Fahrzeugen. „Das hat eine Menge Spaß gemacht und zeigte gleichzeitig, dass unser Paket mit dem neuen Auto bereits früh in der Saison gut funktioniert“, meinte Scheerbarth. In den ersten Runden gab es sehr viele Unfälle rund um die Strecke, weshalb das Team sich für einen früheren Stopp entschied. Nach zwei regulären Stints seiner Teamkollegen Blickle und Schall griff er für eine Schlussoffensive noch einmal ins Geschehen ein.