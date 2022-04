Strukturwandel im Rhein-Kreis : Mobilitätsmanagerin im Einsatz

Rhein-Kreis Samira Smentkowski wird ein Mobilitätskonzept für den Rhein-Kreis erarbeiten. Dabei geht es um Radverkehr, ÖPNV, Digitalisierung und die Verknüpfung von Verkehrsträgern.

Der Rhein-Kreis bringt sich weiter aktiv in den Strukturwandel im Rheinischen Braunkohlegebiet ein. Und dabei ist eine zentrale Zukunftsaufgabe das Thema Mobilität. Bereits 2019 wurde in der Kreisverwaltung eine Stabsstelle Strukturwandel eingerichtet; Kreisdirektor Dirk Brügge ist zudem Vorsitzender des Revierknotens „Infrastruktur und Mobilität“ der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (IRR). Und nun wird das Strukturwandel-Engagement von Mobilitätsmanagerin Samira Smentkowski (27) gestärkt, deren Aufgabe es nun sein wird, ein integriertes Mobilitätskonzept für den Rhein-Kreis zu erarbeiten.

„Mit der Etablierung eines in Klimavorsorge und Digitalisierung integrierten Mobilitätsmanagements möchte der Rhein-Kreis zur nachhaltigen Verkehrsentwicklung beitragen. Ich freue mich darauf, daran mitzuwirken“, sagt Smentkowski zu ihrer neuen Aufgabe. In Düsseldorf geboren hat Smentkowski in Neuss, wo sie auch heute lebt, Abitur gemacht und danach in Köln studiert. Das Interesse der ehemals aktiven Vereinsfußballerin gilt weiterhin dem Fußball, sie ist gerne in der Natur unterwegs und hat ein Faible für andere Sprachen und Kulturen – speziell aus dem südamerikanischen Raum. Vor der Pandemie war sie auch gern auf Reisen.