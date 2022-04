Frauenfußball : Favoriten stehen im Kreispokalfinale

Rhein-Kreis Rosellen schlägt Elfgen mit 12:0 und Kaarst setzt sich im Bezirksliga-Duell mit Glehn deutlich durch. Endspiel am Sonntag im Schlossstadion.

Im Finale am Sonntag (Anstoß 16 Uhr) im Grevenbroicher Schlossstadion trifft Rosellen auf die SG Kaarst. Der bereits als Aufsteiger in die Landesliga feststehende Bezirksligist bezwang den stark ersatzgeschwächten Lokal- und Ligarivalen SV Glehn deutlich mit 7:0 (3:0). Das Team von Trainer Ludger Vernaleken hatte dabei in der fünf Mal erfolgreichen Stürmerin Emily Ribeiro die überragende Spielerin in seinen Reihen. Lara Ulrich (6.) und Amelie Helena Ramrath (17.) hatten den Bann früh gebrochen, mit dem Treffer zum 3:0 in der 22. Minute begann dann die Ribeiro-Show.