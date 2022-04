Klassenerhalt rückt näher : Union feiert Kantersieg gegen Cronenberg

Fussball-Oberliga Im Nachholspiel am Mittwochabend zeigt sich Union Nettetal gut aufgelegt und besiegt den Cronenberger SC mit 5:0. Für den SCU ist es ein gewaltiger Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Der SC Union Nettetal hat im Nachholspiel am Mittwochabend einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Oberliga gemacht und den Cronenberger SC deutlich mit 5:0 besiegt. Das Team von Andreas Schwan zeigte insgesamt einen sehr spielfreudigen Auftritt und ging bereits in der 4. Minute mit 1:0 in Führung: Nach einer Ecke durch Leonard Lekaj verlängerte zunächst Nico Zitzen per Kopf den Ball auf den zweiten Pfosten, an dem dann Leon Falter genau richtig stand und per Direktabnahme den Ball ins Netz schoss. Beinahe wäre im direkten Gegenzug der Ausgleich gefallen, doch Torwart Maximilian Möhker (6.) rettete nach einem Konter der Cronenberger den Ball von der Linie. Kurze Zeit später folgte das 2:0 der Platzherren durch AhmetilhanYavuz (11.). Noch vor der Pause schraubte Peer Winkens (28.) nach einer sehenswerten Kombination mit Robin Wolf und Yavuz das Ergebnis auf 3:0 hoch. Eine perfekte erste Hälfte für Union.