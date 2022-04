Betrug in Kaarst : Falscher Wasserwerker unterwegs - Kripo sucht Betrüger

Falsche Wasserwerker sind der Polizei im Rhein-Kreis nicht unbekannt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Friso Gentsch

Kaarst Am Mittwoch, 27. April, gegen 11 Uhr, klingelte ein vermeintlicher Wasserwerk-Mitarbeiter an der Tür einer Seniorin an der Ludgerusstraße in Kaarst. Mit der Begründung, Arbeiten an Leitungen verrichten zu wollen, erschlich sich der Unbekannte Zutritt ins Hausinnere.

Er ging seinen vermeintlichen Arbeiten im Keller des Hauses nach und ließ die Seniorin in den oberen Etagen des Hauses die Wasserhähne aufdrehen. Nach etwa einer Stunde verließ der Mann das Haus. Die Kaarsterin wurde misstrauisch und befürchtete Opfer eines Trickbetrugs geworden zu sein. Sie informierte die Polizei und stellte fest, dass Bargeld aus ihrem Tresor fehlte.

Der Mann, der sich als Wasserwerker ausgegeben hatte, soll circa 30 Jahre alt und 170 Zentimeter groß gewesen sein. Er trug eine schwarze Jacke sowie eine Schirmmütze.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer den Tatverdächtigen beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.