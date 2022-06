2. Handball-Bundesliga : Spannende Ergebnisse für Dormagen

Dormagen Dank der Nachholspiele von Dienstagabend ist die Tabelle der 2. Handball-Bundesliga endlich wieder „gerade“. Nordhorn verlor in Coburg, so dass schon vor der Partie gegen den TSV alle Aufstiegshoffnungen dahin sein könnten.

Dank der Nachholspiele von Dienstagabend ist die Tabelle der 2. Handball-Bundesliga vor den beiden letzten Saisonspieltagen endlich wieder „gerade“ – alle 20 Klubs haben jetzt 36 Partien absolviert. Und während ein Quartett weiter darum bangen muss, neben den bereits als Absteiger feststehenden EHV Aue und TV Emsdetten den Gang in die Dritte Liga antreten zu müssen, könnte im Kampf um den zweiten Aufsteiger nach dem längst zum Meister gekürten VfL Gummersbach eine Vorentscheidung gefallen sein. Denn die HSG Nordhorn-Lingen hat nach ihrer 28:31-Niederlage beim HSC Coburg nun drei Punkte Rückstand auf den ASV Hamm-Westfalen (44:28/47:25), der am Freitagabend (19.15 Uhr) in der heimischen Westpress-Arena mit einem Sieg über den TV Großwallstadt vorzeitig den Aufstieg in die Bundesliga feiern könnte. Für die Nordhorner, die aus den jüngsten neun Meisterschaftsspielen nur vier Zähler holten (Siege über Eulen Ludwigshafen und TV Großwallstadt) besäße das letzte Heimspiel tags darauf (19.30 Uhr, Euregium) gegen den TSV Bayer Dormagen in diesem Fall nur noch statistische Bedeutung.

Wie es aussieht, haben sich die Nordhorner nach der Schlappe gedanklich schon von höheren Zielen verabschiedet. HSG-Spieler Georg Pöhle meinte jedenfalls: „Wir haben den Fokus Aufstieg beiseitegelegt und wollen erst einmal wieder in die Spur finden. Es geht darum, ein positives Ende der Saison zu schaffen – am Samstag gegen Dormagen mit den eigenen Fans, und im letzten Spiel in Lübeck-Schwartau dann auch ganz besonders für die Spieler, die uns verlassen.“ Die Dormagener reisen am Samstag mit drei Siegen in Folge im Rücken nach Nordhorn und könnten mit einem weiteren einem „Endspiel“ am letzten Spieltag (11. Juni, 18 Uhr) gegen den TuS Ferndorf aus dem Weg gehen könnten – falls die Siegerländer parallel das Lokalderby gegen den VfL Gummersbach nicht erfolgreich gestalten können. Eine Niederlage des TV Großwallstadt am Vorabend in Hamm vorausgesetzt, wären die Dormagener damit gerettet. Den Klassenerhalt noch nicht sicher haben auch die Eulen Ludwigshafen, die im Nachholspiel gegen den Dessau-Roßlauer HV nicht über ein 31:31-Uentschieden hinauskamen und nun 30 Punkte auf ihrem Konto haben – einen mehr als Dormagen, zwei mehr als Großwallstadt und Ferndorf. Allerdings hat der Erstliga-Absteiger, der aus den letzten 17 (!) Saisonspielen nur einen Sieg (18:17 in Dormagen) holte, mit dem Heimspiel am Freitag gegen den bereits geretteten HCE Rostock und dem Gastspiel beim bereits abgestiegenen TV Emsdetten das vermeintlich leichteste Restprogramm des abstiegsgefährdeten Quartetts. Wie verunsichert die Eulen trotz des zweiten Trainerwechsels der laufenden Spielzeit – Michael Abt übernahm vor zwei Wochen für den zurückgetretenen Michael Biegler – jedoch immer noch sind, zeigte die Schlussphase gegen Dessau, als sie in den letzten vier Minuten einen 30:27-Vorsprung verspielten.