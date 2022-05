Fußball : Comeback nur für eine Halbzeit

Stefan Schellenberg musste gegen Rath aushelfen. Foto: HSG

Holzheim Holzheims Co-Trainer Stefan Schellenberg musste noch mal in der Landesliga ran. Beim 3:3 gegen den Rather SV beorderte ihn Chefcoach Hamid Derakhshan wegen Personalnot in die Startelf.

Eigentlich ist Stefan Schellenberg ein aktiver Mensch, doch Samstag und Sonntag verbrachte er überwiegend in ruhender Position. Der Grund dafür ist am Freitagabend zu suchen, denn da musste der 35-Jährige über drei Jahre nach seinem letzten Pflichtspieleinsatz für die erste Mannschaft der Holzheimer SG doch noch mal seine Fußballschuhe schnüren. Weil vor der Partie beim Rather SV plötzlich die ganz große Personalnot ausgebrochen war, wechselte Schellenberg die Rollen. Aus dem Co-Trainer wurde für eine Halbzeit mal wieder der Mittelfeldspieler.

„Ich hatte meine Tasche mitgenommen, weil abzusehen war, dass es personell knapp werden könnte. Doch ich hatte mit einer Einwechslung für maximal ein paar Minuten gerechnet“, sagt Stefan Schellenberg. Doch weil dann auch noch Yannick Joosten und Patrick Becker aus beruflichen Gründen nicht pünktlich zum Anpfiff in Rath erscheinen konnten, blieb Coach Hamid Derakhshan angesichts von insgesamt zehn Ausfällen nichts anderes übrig, als Schellenberg in die Startelf zu beordern. „Dafür, dass er so lange nicht gespielt hat, hat er seine Sache richtig gut gemacht“, sagte Derakhshan nach der Partie. Schellenbergs Aufgabe war es, im Mittelfeld die Räume zuzulaufen und die Kreise des Rather Spielgestalters Christos Pappas zu stören, der nächste Saison bekanntlich nach Holzheim wechselt.

„Fit bin ich noch, weil ich regelmäßig laufen gehe. Aber auf dem Platz ist das natürlich eine ganz andere Belastung. Das habe ich die Tage danach deutlich gespürt“, sagt Schellenberg. Doch bereut hat der 35-Jährige nichts, im Gegenteil: „Ich hatte zwar ein, zwei doofe Ballverluste, aber das hat richtig Bock gemacht.“ Kein Wunder, so hatte er noch mal die Möglichkeit, mit alten Weggefährten wie Pascal Schneider und Tom Nilgen zu spielen, statt ihnen im Training Anweisungen zu geben. Schellenberg war lange Stammspieler der HSG zu Bezirskliga-Zeiten, zog sich dann aber eine Knieverletzung zu und wechselte nach dem Aufstieg in die Landesliga ins Trainerteam des damaligen Coaches Guido van Schewick. Anschließend folgten nur noch ein paar Kurzeinsätze, wenn sein Spielertyp gebraucht wurde.