Skaterhockey : U13-Europapokal geht nach Kaarst

Kaarst Der Skaterhockey-Nachwuchs der Crash Eagles schlägt im Euro-Finale in ausverkaufter Arena Horkesgath die Bissendorfer Panther mit 5:3.

Bereits in der Vorrunde ließen die Jungadler ihre Muskeln spielen: Im Auftaktspiel um 8 Uhr in der Früh fertigten sie Gastgeber Crefelder SC mit 5:1 ab. Keine Chance hatten danach auch der SHC Rossemaison aus der Schweiz (4:1), die Vienna Rockets aus Österreich (3:0) und die Kopenhagen Vikings aus Dänemark (5:0). Als Gruppenerster direkt fürs Halbfinale qualifiziert, mussten sich die Kaarster am Tag darauf gegen die Duisburg Ducks erstmals strecken. Der Deutsche Vize-Meister hatte sich in der Qualifizierungsrunde mit einem 5:4-Erfolg über den Crefelder SC das Ticket fürs Halbfinale verdient. Entsprechend beseelt gingen die Enten ins Match, führten schnell mit 1:0 und waren nur einen Lattentreffer vom 2:0 entfernt. Kaarst fing sich jedoch noch rechtzeitig und vermochte in Überzahl auszugleichen. Danach übernahmen die Eagles das Kommando und zogen mit einem 5:2-Sieg ins Finale ein. Dort ging es gegen die Bissendorfer Panther vor ausverkauften Rängen in der Arena Horkesgath direkt zur Sache. Schon nach zwei Minuten lag der Deutsche Meister mit 2:0 vorne. Die Panther reagierten jedoch schnell, schlugen ebenfalls innerhalb von zwei Minuten doppelt zurück. Auch den erneuten Führungstreffer der Kaarster beantworteten die Niedersachsen umgehend mit dem 3:3. So ging es in die Pause. Erst nach dem Seitenwechsel und dem Tor zum 4:3 waren die Kaarster Herr der Lage. Das 5:3 sorgte schließlich endgültig für Klarheit. Mehr noch: In Matti Baumgarten schickten sie ihren Kapitän ins Allstar-Team des Europapokals. Doch nicht nur das beeindruckte den Eagles-Vorsitzenden Georg Otten: „Nach der langen Corona-Pause war das Interesse am Turnier riesengroß und Krefeld meldete bereits am Samstag ausverkauft!’ Das war stark.“