Fußball-Bezirksliga : Dormagen von seinen Zielen weit entfernt

Rhein-Kreis Dormagens Bezirksliga-Fußballer reisen zur wichtigen Partie in Wevelinghoven. Uedesheim empfängt die DJK Gnadental zum Neusser Derby.

Mit dem Abstiegskampf hatte der TSV zu Saisonbeginn keineswegs gerechnet. Das von Trainer Frank Lambertz klar formulierte Ziel war, mindestens eine Platzierung unter den ersten Fünf zu erreichen. Davon ist die Mannschaft nun weit entfernt. Nachdem der TSV lange mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen hatte, kann der Coach nun wieder auf einen Großteil seiner Mannschaft zurückgreifen. Dennoch muss Bayer am Sonntag ohne Kapitän Marius Fraßek in Wevelinghoven auskommen. „Unsere Einstellung muss passen, wir müssen den Abstiegskampf annehmen. Die Qualität, oben mitzuspielen haben wir definitiv, dennoch müssen wir unsere individuellen Fehler einstellen, dann werden wir am Sonntag gewinnen“, prognostiziert Frank Lambertz. Der TSV hat sein Schicksal in den eigenen Händen, nach dem BVW folgen nur noch Partien gegen Mannschaften, die auf einem Abstiegsrang stehen.