TSG Quirinus Neuss : Lateinformationen begeistern beim Saisonfinale das Publikum

Neuss Die TSG Quirinus Neuss richtete sowohl in der Regionalliga als auch in der Landesliga West den abschließenden Wettkampftag mit 13 Teams aus.

In der Regionalliga mit dabei waren auch die beiden Mannschaften der Formationsgemeinschaft TSG Quirinus Neuss/TSV Viersen, die als Lokalmatadoren begeistert gefeiert wurden, obwohl sie nicht um den Sieg mittanzten. Den ersten Platz bei acht Formationen sicherte sich erneut das A-Team vom 1. TSC Emsdetten „young & old“. Auf ausverkauften Tribünen konnte der Veranstalter tags darauf bei der Landesliga zahlreiche Besucher empfangen. Während das B-Team des VfL Bochum TSA verletzungsbedingt nicht antrat, kämpften fünf Mannschaften um den Sieg. Dieser ging abermals an das A-Team des 1. TSZ Velbert. „Ein großes Danke geht zum einen an das Publikum an beiden Tagen, das für eine gute und faire Stimmung gesorgt hat – zum anderen natürlich ebenso an die Sportlerinnen und Sportler, die nicht nur bei den Turnieren ihr Bestes gegeben haben, sondern auch nach dem letzten Tanz und der Siegerehrung mit anpackten, um die Parkettfläche abzubauen“, freut sich Andreas Hellendahl, TSG-Vorsitzender und Chefcoach der Neusser/Viersener Formationen. Die Kinder- und Jugendabteilung der TSG Quirinus Neuss bewies zudem an beiden Tagen der Finalveranstaltungen als abwechslungsreicher Show-Act, wie vielfältig Tanzen sein kann.