Turnen : „Kaarster Spatzen“ turnen sich in Tönisvorst ins Finale 

Kaarst Die Turnriege der SG Kaarst nimmt nach zweijähriger Pause mit beachtlichem Erfolg am Niederrhein-Cup und an der Verbandsausscheidung teil.

(sit) Nach zweijähriger Pause ging es in Tönisvorst endlich mal wieder um den attraktiven Niederrhein-Cup. „Aus ganz Deutschland waren Turnerinnen angereist, entsprechend hoch war das Niveau“, sagte Nora Ebel, Abteilungsleiterin Turnen bei der SG Kaarst. In der ersten Runde des Mehrkampfs stellten sich vier „Kaarster Spatzen“ der Konkurrenz: Ava Khodabakhsh wurde Dritte, Lea Fußenecker freute sich über den Silber-Rang. Die besten acht Turnerinnen an jedem Gerät sicherten sich zudem einen Startplatz im Gerätefinale. Dort holte Theresa Staßen Bronze am Boden, Lea Fußeneckerschaffte es gleich in drei Entscheidungen auf das Siegerpodest: Am Barren und Sprung belegte sie jeweils Rang zwei, am Balken Platz drei.