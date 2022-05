Fechten : Dormagenerin holt souverän EM-Titel

Gut lachen hatte Larissa Eifler bei den U23-Europameisterschaften in Tallinn. Dort gewann sie den Einzeltitel. Foto: TeamBizzi/Deutscher Fechter-Bund

Dormagen Seit der Sportbetrieb wieder weitgehend störungsfrei läuft, hat Larissa Eifler vom TSV Bayer gute Fortschritte gemacht. Vorläufiger Hohepunkt dieser Entwicklung ist ihr Sieg bei den U23-Europameisterschaften in Tallinn.

Die an großen internationalen Erfolgen nicht arme Geschichte der Fechtabteilung des TSV Bayer Dormagen ist am Wochenende um einen EM-Titel reicher geworden. Die 22-jährige Larissa Eifler legte bei den kontinentalen U23-Titelkämpfen in Tallinn (Estland) mit ihrem Säbel einen beeindruckenden Durchmarsch hin, der die Leistungen ihrer Vereinskameraden deutlich in den Schatten stellte.

„Eine herausragende Leistung von Larissa, die sich absolut verdient den EM-Titel gesichert hat. Erstaunlich war, wie souverän sie den Titel geholt hat“, sagt TSV-Fechtkoordinator Olaf Kawald. Allerdings erstaunte ihn weniger, dass Eifler in der Lage ist, in diese Sphären vorzustoßen. Sie habe schon bei den bisherigen Weltcups bei den Frauen angedeutet, dass sie einen sehr guten Weg eingeschlagen hat. Hatte sie in Orléans (Frankreich), Tiflis (Georgien) und Plovdiv (Bulgarien) jeweils den Sprung ins Hauptfeld geschafft, reichte es im März in Istanbul (Türkei) und Athen (Griechenland) sogar zum Einzug in die Achtelfinals. „Vor Corona war sie gerade von den Junioren zu den Senioren gewechselt. Dann kam die lange Pause in einer Zeit, wo sie eigentlich viele Wettkämpfe gebraucht hätte“, erklärt Olaf Kawald. „umso größer ist die Freude, dass sie jetzt oben angekommen ist.“ Für Eifler spricht, dass sie sich auch nicht vom Turnierstress der vergangenen Wochen aus dem Tritt bringen ließ. Denn nach einem chaotischen Trip zum Weltcup nach Padua (Italien) mit einem verpassten Flug und einer Corona-Erkrankung von Trainer Dan Costache, wo es mit dem Aus unter den letzten 64 auch sportlich nicht nach Wunsch lief, wuchs sie in Tallinn über sich hinaus. „Ich bin überzeugt, dass Larissa in der Nationalmannschaft mental die stärkste Athletin ist“, sagt Kawald.

Info Dormagener Erfolge bei der U15-DM in Nürnberg Einzel Bei der U15-DM in Nürnberg holte Dormagens Säbelnachwuchs mehrere Topplatzierungen. Bei den Mädchen gewann Mia Weiland Platz zwei, die angeschlagene Cisanne Herbon wurde Dritte. Ebenfalls die Bronzemedaille gab es bei den Jungen für Tim von der Weppen. Mannschaft Im Team des Verbandes Nordrhein gewannen die TSV-Fechterinnen Mia Weiland, Cisanne Herbon und Polina Kohlden den Länderpokal. Das gelang bei den Jungen den Dormagenern Schiffer, von der Weppen, Weber und Ermert.

Wahrscheinlich war es für die Dormagenerin auch überaus hilfreich, dass sie gleich in der ersten K.o.-Runde der U23-EM viel Selbstvertrauen tanken konnte, indem sie sich gegen die Italienerin Alessia Di Carlo durchbiss und mit 15:13 gewann. Anschließend setzte Eifler sich mit 15:10 gegen ihre Trainingspartnerin Julika Funke durch, die für den FC Würth Künzelsau startet, jedoch ebenfalls am Höhenberg trainiert. Noch deutlicher wurde es dann gegen Coline Suzanne aus Frankreich, der Eifler mit 15:7 keine Chance ließ. Und auch deren an eins gesetzte Teamkameradin Faustine Clapier konnte die Deutsche nicht stoppen. Mit 15:12 zog Eifler ins große Finale ein, wo sie ihre souveräne Leistung mit einem deutlichen 15:9 gegen die Ungarin Luca Szucs krönte. „Das war ein gutes Signal. Jetzt ist sie überzeugt, dass sie es kann“, sagt Olaf Kawald auch mit Blick auf die großen Ereignisse, die in diesem Jahr noch auf dem Programm stehen. Vom 17. bis 22. Juni gehen die Europameisterschaften der Senioren in Antalya (Türkei) über die Bühne, ziemlich genau einen Monat später steigen dann die Weltmeisterschaften in Kairo (Ägypten). Klar, dass die Leistungsdichte dort noch mal deutlich höher ist als bei der U23, trotzdem traut Olaf Kawald der 22-Jährigen auch bei diesen hochkarätigen Turnieren einiges zu. „Da orientiere ich mich an den Weltcups. Ziel sollten die letzten 16 sein und dann mal schauen, was noch geht.“