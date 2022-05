Jugend-Handball : Bitteres DM-Aus für Dormagens B-Jugend

Dormagen Dormagens Handball-Nachwuchs war ganz dicht dran am Einzug ins Endspiel. Doch beim Unentschieden im Rückspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen erzielten sie unter dem Strich zu wenig Auswärtstore.

Wie im vergangenen Jahr haben die B-Jugend-Handballer des TSV Bayer Dormagen in der K.o.-Runde um die Deutsche Meisterschaft den Einzug ins Finale verpasst. Und das überaus unglücklich. Nachdem am Donnerstag das erste Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen 26:26 ausgegangen war, endete am Samstag auch die zweite Halbfinal-Begegnung unentschieden. Weil es da am Ende aber 23:23 (13:14) hieß, kann der Löwen-Nachwuchs mehr Auswärtstore vorweisen. Im DM-Endspiel wartet nun die B-Jugend der SG Flensburg-Handewitt , die sich im zweiten Halbfinale knapp mit einem Treffer Unterschied aus Hin- und Rückspiel gegen Leipzig durchsetzen konnte.

„Ein dramatisches Ende, das wir jetzt erst einmal verdauen müssen. Aber dann werden die Jungs erkennen, dass sie sehr stolz auf sich sein können. Wir haben erneut den Sprung unter die besten vier B-Jugend Teams in Deutschland geschafft und das mit einer tollen Mannschaftsleistung“, sagte TSV-Coach Peer Pütz, der sich im Sommer Richtung Bergischer HC verabschieden wird. Während der 50 Minuten sahen die mitgereisten Eltern und Fans über weite Strecken eine Partie zweier Mannschaften auf Augenhöhe, in der jedoch der TSV – wie schon im Hinspiel – meist am Drücker war und konstant mit ein bis zwei Toren in Führung lag. Als dieser Vorsprung dann in der 43. Minute durch Frederik Sondermann auf 23:19 wuchs, hätte das die Vorentscheidung sein können, doch niemand konnte zu diesem Zeitpunkt ahnte, dass dies der letzte Treffer für den TSV gewesen sein sollte. Aber als sich in Jan Christian Stolzenberg, der bis dahin acht Treffer erzielt hatte und der überragende Mann beim TSV gewesen war, sieben Minuten vor dem Ende verletzte, kamen die Dormagener ins Schlingern. „Dann kam alles zusammen. Wir haben vorne leichte Fehler gemacht und hinten unglücklich agiert“, so Coach Peer Pütz, der mitansehen musste, wie die Hausherren Tor um Tor aufschlossen und gut 50 Sekunden vor dem Ende aus einem 19:23 ein 23:23 machten. Weil Dormagen auch in der verbleibenden Zeit nicht nachlegen konnte, durften die Löwen übers Weiterkommen jubeln.