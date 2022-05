2. Handball-Bundesliga : Shooter Ante Grbavac in Dormagen auf dem Abstellgleis

Ante Grbavac hat schon lange nicht mehr gespielt. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Zum Aufschwung des TSV Bayer konnte der Kroate wenig bis gar nichts beitragen. Trainer Peer Pütz setzt nicht mehr auf ihn, er baut auf der Königsposition eher auf schnelle und bewegliche Spieler.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Beim Handball-Zweitligisten TSV Bayer Dormagen gab es trotz einer insgesamt verkorksten Saison in jüngerer Vergangenheit viel zu feiern. Dank einer deutlichen Leistungssteigerung unter Trainer Peer Pütz konnte sich die Mannschaft aus der Abstiegszone spielen, steht nach drei Siegen in Folge zwei Spieltage vor Schluss auf Platz 16 und hält den Klassenverbleib in eigenen Händen. Doch ein Mann sieht trotz der Erfolge der vergangenen Wochen alles andere als glücklich aus. Der Kroate Ante Grbavac konnte zu dem Aufschwung wenig bis gar nichts beitragen, denn seit 14 Spielen stand der Halblinke keine Minute mehr auf der Platte.

Zwischendurch fehlte der 28-Jährige zwar auch mal aus gesundheitlichen Gründen, doch hauptsächlich passt seine Art zu spielen nicht mehr ins Dormagener Konzept. Als er 2019 noch unter der Leitung von Dusko Bilanovic verpflichtet wurde, erfüllte er als Shooter von der Königsposition die in ihn gesetzten Erwartungen. Mit 102 Toren aus 24 Spielen trug er seinen Teil zum nach einer Zittersaison davor starken zehnten Tabellenplatz bei. Doch schon in der so erfolgreichen Spielzeit 2020/2021, die auf dem siebten Platz endete, erreichte Grbavac nicht mehr seine Bestform. Letztlich verlor er seine Position als Nummer eins auf Halblinks an Neuzugang Alexander Senden und hatte unter dem Strich nur 59 Tore aus 28 Spielen zu Buche stehen.

Als sich Senden vor der laufenden Saison schwer an der Schulter verletzte, lag die Verantwortung auf der Königsposition wieder voll beim Kroaten. Doch diese konnte er im allgemeinen Abwärtsstrudel nicht gerecht werden. Als Peer Pütz die sportliche Verantwortung übernahm, bekam er zwar zunächst noch einige Einsätze, doch damit war es nach der Niederlage (22:31) Ende Februar bei der DJK Rimpar vorbei. Seitdem erhalten Winterzugang Mislav Grgic, Alexander Senden und Youngster Sören Steinhaus den Vorzug. „Wir haben jetzt einen viel breiteren Kader und spielen schneller“, erklärte Pütz nach dem Heimsieg gegen Empor Rostock, als er auf die Personalie Grbavac angesprochen wurde. Der Trainer hat offenbar keine Verwendung mehr für den eher hölzern und unbeweglich wirkenden Kroaten. Abgeschrieben hat er ihn aber nicht: „Er hat seine Qualitäten im Rückraum und ist voll dabei. Wenn wir ihn brauchen, setzten wir ihn auch ein.“