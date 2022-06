Ringen : KSK hat Olympia und Wiederaufstieg im Visier

Bei den Deutschen Meisterschaften der Junioren in Neuss bezwang Deni Nakaev (r.) im Finale seinen Teamkollegen Iwan Tagner. Foto: Ringen NRW/Julian Düwel

Neuss Während seine Ringer bei den Einzelmeisterschaften für gute Ergebnisse sorgen, arbeitet Zweitligist Konkordia Neuss an der Zukunft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Auch wenn Ende des vergangenen Jahres die Mission Klassenverbleib in der Ringer-Bundesliga krachend gescheitert war, ist der KSK Konkordia Neuss gerade dabei, die Früchte seiner kontinuierlichen Nachwuchsarbeit zu ernten.

Mit ein bisschen mehr Losglück hätte auch für Samuel Bellscheidt bei den Deutschen Meisterschaften der Männer in Frankfurt/Oder mehr herausspringen können als Platz drei in der Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm. Denn nach technisch überlegenen Punktsiegen über Kevin Reuschling (KSK Furtwangen) und Daniel Ehler (KSV Trossingen) war es bereits im Halbfinale zum Showdown mit seinem Nationalmannschaftskollegen Idris Ibaev (SV Wacker Burghausen) gekommen. Bellscheidt geriet schnell mit 0:2 ins Hintertreffen, verkürzte auf 1:2 und hätte aus dieser Aktion „vielleicht noch zwei, drei oder mehr Punkte machen können“, räumte der 21-Jährige ein. Nach drei Minuten lag er mit 1:5 zurück und vermochte den Rückstand auch in der zweiten Kampfhälfte kaum mehr zu verringern. Unterm Strich stand eine 2:5-Niederlage und diese Erkenntnis: „Das war eine Standortbestimmung, die mir gezeigt hat, wo im technischen Bereich meine Stärken und Schwächen liegen.“ Die mit dem anschließenden 9:0-Erfolg über Christian Bantle (AB Aichhalden) eingebrachte Bronzemedaille stellte ihn nicht wirklich zufrieden: „Hier zählte nur ein Sieg – jedenfalls für mich!“

„Talent des Jahres 2021“ in Mülheim: Aaron Bellscheidt. Foto: R. Bellscheidt

Info Mit diesem Kader tritt der KSK Konkordia an Freistil 57 kg Furkan Ali Yildiz (Türkei) 61 kg Furkan Ali Yildiz (Türkei), Ahmed Aruanov, Iwan Solukush (Rumänien) 66 kg Ayub Musaev (Belgien), Arslanbek Salimov (Polen), Mykhailo Khomutov (Ukraine), Mairbek Salimov (Polen) 71 kg Ayub Musaev (Belgien), Mairbek Salimov (Polen), Norbert-Gabriel Orban (Rumänien) 75 kg Lom-Ali Eskiev, Norbert-Gabriel Orban (Rumänien) 80 kg Magomedmurad Gadzhiev (Polen), Vasile Diacon (Moldawien) 86 kg Magomedmurad Gadzhiev (Polen), Ilyas Abdulrashid (Tschetschenien), Vasile Diacon (Moldawien) 98 kg Radu Lefter (Moldawien), Jackson Vaillant-Cantero, Julian Lejkin 130 kg Radu Lefter (Moldawien), Jackson Vaillant-Cantero Griechisch-Römisch 57 kg Calvin Stiller 61 kg Calvin Stiller, Ahmed Aruanov 66 kg Arslanbek Salimov, Mairbek Salimov (beide Polen) 71 kg Aaron Bellscheidt, Mairbek Salimov (Polen) 75 kg Samuel Bellscheidt, Iwan Tagner, Aaron Bellscheidt 80 kg Deni Nakaev, Samuel Bellscheidt 86 kg Deni Nakaev, Adam Bachor 98 kg Jackson Vaillant Cantero 130 kg Jackson Vaillant Cantero, Julian Lejkin

Trotz der großen Rivalität mit Idris Ibaev, der im Finale Maximilian Schwabe (KSV Pausa) aufs Kreuz legte, ist Bellscheidt dem U23-Weltmeister freundschaftlich verbunden. Nach dem nun anstehenden Trainingslager in Hennef wohnt der KSK-Ringer sogar für einige Tage beim Ende 2013 mit der Familie aus der russischen Teilrepublik Tschetschenien nach Deutschland übergesiedelten 22-Jährigen. Von Burghausen geht es für sie direkt weiter nach Stuttgart, wo der dreimalige Weltmeister Frank Stäbler am 18. Juni mit einer unter dem Motto stehenden Sportshow „The Last Fight“ in der MHP-Arena in Ludwigsburg seine großartige Ringer-Karriere beendet. Und weil darauf ein weiteres Trainingslager in Österreich folgt, ist Bellscheidt fast den ganzen Monat auf Achse. Schließlich stehen bis Jahresende noch die Weltmeisterschaften der Männer (15. bis 21. August in Sofia) und der U23 (17. bis 23. Oktober in Pontevedra/Spanien) als mögliche Herausforderungen auf dem Programm.

Das Podium bei den Deutschen Meisterschaften in Frankfurt/Oder: (v.l.) Maximilian Schwabe, Idris Ibaev, Samuel Bellscheidt und Domenik Chelo. Foto: Ringen NRW

Dass in Frankfurt/Oder für den KSK nicht mehr ging – in der Bilanz stand noch der siebte Platz von Debütant Jan Krempin (87 kg) –, lag auch an der hohen Ausfallrate: Aaron Bellscheidt wäre in der nicht übermäßig stark besetzten Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm ein Mann für Gold gewesen, doch der Deutsche Meister der Junioren, in seiner Heimatstadt Mülheim gerade zum „Talent des Jahres 2021“ gekürt, verzichtete leicht angeschlagen auf einen Start. Gleiches galt für Deni Nakaev (82 kg), der zwar vor Ort war, nach Rücksprache mit seinem Trainer Oleg Dubov aber wegen einer Rippenprellung passte. Beide Neusser hat Bundestrainer Maik Bullmann zum EM-Trainingslager in Heidelberg (6. bis 11. Juni) eingeladen, betont aber, dass dies noch keine Nominierung für die U20-EM in Rom sei (27. Juni bis 3. Juli). Iwan Tagner fehlte verletzt, Calvin Stiller hielten schulische Pflichten von einer Teilnahme ab.

Wenn am 24. September die 2. Bundesliga ihren Restart feiert, müssen aber alle Toptalente an Bord sein, denn an einem lässt der Sportliche Leiter Fatih Cinar keinen Zweifel: „Unser Ziel ist der Aufstieg!“ Parallel dazu arbeitet der Verein an seinem großen Traum: Zum 100-jährigen Bestehen 2024 will der KSK bei den Olympischen Spielen in Paris vertreten sein. „Das wäre eine Sensation“, sagt Cinar. Auch darum habe man auf Hochtouren gearbeitet, um seine im vergangenen Jahrzehnt geduldig ausgebildeten Nachwuchsleute in Neuss zu halten. In diesem Punkt hängt vieles an der angestrebten Rückkehr in die Eliteklasse. Samuel Bellscheidt stellt klar: „Das eine Jahr mache ich noch in Neuss. Und ich hoffe, dass wir aufsteigen, dann kann alles so bleiben wie bisher. Klappt das nicht, werde ich den Verein wahrscheinlich verlassen.“

Weil Vorsicht die Mutter der Porzellankiste ist, hat Cinar die Mannschaft vor dem Ende der Meldefrist am 31. Mai noch einmal verstärkt. Um für den möglichen Ausfall von Lom-Ali Eskiev (75 kg), dessen Profikarriere als Mixed-Martial-Arts-Kämpfer in den vergangenen Monaten mächtig Fahrt aufgenommen hat, gewappnet zu sein, soll Vasile Diacon (Moldawien) als eine Art Rettungsanker fungieren.

Ein Selbstläufer wird die Rückkehr ins Oberhaus aber nicht. Fürs Erste hat Cinar den ASV Hüttigweiler als einen Konkurrenten ausgemacht, aber auch den Aufsteiger TV Essen-Dellwig hat er auf der Rechnung.

Gruppe Nord: KSK Konkordia Neuss, RC CWS Düren-Merken, RV Lübtheen, TV Essen-Dellwig, ASV Hüttigweiler, AC Heusweiler, KV Riegelsberg

Gruppe Süd: RKG Reilingen-Hockenheim, SRC Viernheim, RG Kurpfälzer Löwen, KSV 1910 Rimbach, VfK Schifferstadt 07, KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt, Wrestling Tigers Rhein-Nahe, SV Siegfried Hallbergmoos