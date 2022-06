Radsport : Büttgener fährt Solosieg heraus

Büttgen In Refrath dominierte Sven Thurau vom VfR das Elite-Rennen der Männer. Bei „Rund um Köln“ feierte der Radsport-Nachwuchs aus dem Kaarster Stadtteil Erfolge.

In Refrath bestätigte Sven Thurau seine starke Form, die er in der Bundesliga in den vergangenen Wochen mit dem Team Sportforum an den Tag gelegt hat. Unterstützt von zwei Büttgener Vereinskameraden fuhr er bei den Elite-Männern einen Solosieg heraus. Knapp am Podest vorbei fuhr Marlene Cleves mit Rang vier im Rennen der Elite- Frauen. Vereinskolleginnen Elisa Sassmann (11.) und Alina Lange (12.) verpassten dieses Mal den Sprung in die Top Ten. Bei den Schülern U13 kostete Kilian Schmitz ein taktischer Fehler den ersten Platz, dennoch landete er auf einem starken dritten Rang. „Seine Wut verflog allerdings auch genauso schnell und wandelte sich in Ansporn für die nächsten Rennen“, meinte VfR-Abteilungsleiter Lars Witte. Julius Wobben behauptete sich mit Rang acht erneut in den Top Ten des Rennens. Julius Klein, der im gelben Trikot des Führenden im Rose NRW Rennrad-Cup bei der Jugend U17 startete, bewies auch an diesem Tag die schnellsten Beine und sicherte sich den Sieg des Rennens.