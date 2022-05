Schwimmen : NSV-Nachwuchs zeigt seine Klasse

Max Niklischek holte bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin zwei Medaillen für den Neusser SV. Foto: NSV Foto: NSV

Neuss Erfolgreiche Deutsche Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen in Berlin für den Neusser SV: sieben Medaillen und sechs Vereinsrekorde.

Großen Anteil an einer der für den Neusser Schwimmverein, so Vorsitzender Siggi Willecke, „erfolgreichsten Deutschen Jahrgangsmeisterschaften“ hatten nicht nur die vier Medaillengewinner Silas Büssing, Max Niklischek, Benjamin Adam und Maja Klöcker (die NGZ berichtete), sondern auch ihre Teamkollegen und -kolleginnen, die ganz maßgeblich dazu beitrugen, insgesamt elf Platzierungen in den Top Acht einzubringen.

Gleich am ersten Wettkampftag verbesserte sich Moritz Winkelmann im Jahrgang 2005 über 200 Meter Schmetterling in 2:08,25 Minuten um fast zwei Sekunden und landete auf dem starken fünften Platz. Antonia Klöcker (08) wurde mit guten 2:26,77 Minuten ebenfalls Fünfte. Xenia Tauer (07) und und Kristina Gossen (09) belegten mit persönlichen Bestzeiten die Ränge sechs und acht.

Tag zwei veredelte Antonia Klöcker, die als Sechste über 400 Meter Freistil in 4:33,76 Minuten nur knapp über dem Vereinsrekord lag. Fabian Mager (08) schwamm über 100 Meter Rücken in persönlicher Bestzeit von 1:03,60 Minute auf Platz sechs, Benjamin Adam (06) wurde Siebter und knackte dabei in 59,88 Sekunden die Marke von einer Minute. Keine 24 Stunden später gab es weitere Vereinsrekorde: In 2:08,31 Minuten über 200 Meter Freistil unterbot Antonia Klöcker ihre alte Marke um 1,2 Sekunden und landete auf Rang vier. Maja Klöcker (05) verbesserte über 100 Meter Brust in 1:14,20 Minute über 100m-Brust den von Sarah Hähnel gehaltenen Vereinsrekord um eine Hundertstelsekunde. Max Niklitschek und Andreas Grass (06) schwammen bereits im Vorlauf Bestzeiten über 200 Meter Freistil und 400 Meter Lagen und belegten im Finale die Plätze acht und sechs. Florian Stolle (04) verpasste über 100 Meter Brust trotz persönlicher Bestzeit von 1:07,78 Minute den Endlauf um 0,2 Sekunden.

Zum Abschluss der Deutschen Meisterschaften standen in Silas Büssing (Silber über 200m-Rücken), Benjamin Adam (Bronze über 200m-Rücken) und Max Niklitschek (Bronze über 100m-Schmetterling) nicht nur drei NSV-Nachwuchsathleten auf dem Siegertreppchen, sondern Xenia Tauer, die bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Vorjahr noch leer ausgegangen war, schaffte es nach den 200 Metern Schmetterling gleich auch noch in ihr zweites Finale. Über 100 Meter Schmetterling war sie in 1:05,82 Minute so schnell wie nie und freute sich schließlich über ihren siebten Platz.