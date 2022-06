Leichtathletik : TK Grevenbroich räumt in Emmerich ab

Lilli Schlößer, Greta Schmidt und Jette Zottmann belegten in dieser Reihenfolge die Pätze eins, zwei und drei im Blockmehrkampf Sprint/Sprung. Foto: TKG

Rhein-Kreis Starke Auftritte der Leichtathletik-Garde aus dem Rhein-Kreis bei Langstaffel-DM in Mainz und LVN-Blockmeisterschaften in Emmerich.

Gleich beide Teams der LAV Bayer Uerdingen/Dormagen haben es bei den in Mainz ausgetragenen Deutschen Meisterschaften der Langstaffeln unter die Top Ten geschafft. Während die Leichtathleten der männlichen U20 über 4x400-Meter in 3:23,42 Minuten den fünften Platz belegten, liefen die Mädels in dieser Altersklasse in 4:02,82 Minuten auf den sechsten Rang. Felix Weidenhaupt (Uerdingen), Maurice Schwitalla, Ben Aschhoff sowie Joel Etienne Schmitz (alle Dormagen) verbesserten dabei ihre Meldezeit und verfehlten die Medaillenplätze nur um 1,44 Sekunden. Hoffnung für die Zukunft macht aber, dass die Staffel bei den Titelkämpfen in Rheinland-Pfalz im Vergleich zur nationalen Konkurrenz in ziemlich junger Besetzung an den Start ging.

Das weibliche Vertretung mit Anna Olschowsky als Starterin sowie Eva Christmann, Clarissa Schwalm und Kemi Körsgen (alle Dormagen) vermochte derweil ihre starke Meldezeit von unter vier Minuten nicht zu wiederholen. Der sechste Platz im 13 Teilnehmer großen Starterfeld sei dennoch aller Ehren wert, befanden Dormagens erfahrene Trainer Peter Kurowski und Wilhelm Jungbluth. „Die große Anzahl der jungen TSV-Läuferinnen und -Läufern und ihre Ergebnisse freuen uns sehr.“

Das galt auch für Sara Christmann, die es bei den LVN-Blockmeisterschaften in Emmerich als Dritte aufs Siegerpodest schaffte. Nach nur mäßigem Auftakt über die Hürden in 14,31 Sekunden gelangen der W14-Athletin aus Dormagen gute Ergebnisse im Weitsprung (4,71 Meter), über die 100 Meter (13,66 Sekunden) und im Ballwurf (32 Meter). In ihrem ersten 2000m-Lauf hielt Christmann die von Trainerin Ulrike Wölm vorgegebene Marschroute pennibel ein und zog in der letzten Runde noch einmal deutlich an (7:34,09 Minuten). Dabei arbeitete die junge Leichtathletin vom Höhenberg bei recht unangenehmem Wind vorbildlich mit ihrer Uerdinger Kollegin Lina Juchems zusammen. Am Ende standen für Christmann im Block Lauf 2371 Punkte zu Buche.

Bei den in Emmerich ausgetragenen Landesmeisterschaften im Blockmehrkampf „demonstrierten unsere Leichtathletinnen einmal mehr ihre Ausnahmestellung in der Altersklasse U16“, stellte Trainer Wilfried Fassbender sehr zufrieden fest. „Ein echtes Glanzstück fabrizierten dabei Lilli Schlößer, Greta Schmidt und Jette Zottmann, die in dieser Reihenfolge Platz eins, zwei und drei im Blockmehrkampf Sprint/Sprung für den TK Grevenbroich erringen konnten. Herausragend war bei diesem Wettbewerb die neue Bestleistung von Lilli Schlößer mit 11,83 Sekunden über 80 Meter Hürden.“ Titel Nummer zwei ging erwartungsgemäß an Isabel Seibert im Blockmehrkampf Wurf. Mit fast 300 Punkten Vorsprung gewann die Grevenbroicherin, die zurzeit in dieser Disziplin auch die deutsche Bestenliste anführt, mit 2680 Punkten sicher vor Jule Küppers aus Erkelenz. Bei den ein Jahr jüngeren Leichtathletinnen, die sich in der Altersklasse 14 maßen, konnte Lilly Ende dank ihrer neuen Speerwurfbestleistung von 27,51 Metern noch Platz vier im Gesamtklassement erreichen.