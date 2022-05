Neubau an der Ringstraße geplant : Stadtbetriebe machen beim Obdachlosenheim Tempo

Das Obdachlosenwohnheim am Rittergut ist zu klein und weist erhebliche Mängel auf, nun ist weniger hundert Meter weiter an der Ringstraße ein Neubau geplant. Foto: Dieter Staniek

Noithausen Das neue Obdachlosenwohnheim für 50 Menschen an der Ringstraße in Noithausen soll zügig realisiert werden. Wie der Stand der Planung für das Bauprojekt ist.

Das neue Obdachlosenwohnheim für 50 Menschen an der Ringstraße in Noithausen soll zügig realisiert werden. Ein Termin für den Baubeginn steht noch nicht fest, aber parallel zum laufenden Bebauungsplanverfahren soll die Gebäudeplanung so weit vorangetrieben werden, dass die Baugenehmigung sogleich beantragt werden kann, wenn der B-Plan rechtskräftig ist. Das betonte im Sozialausschuss Stadtbetriebe-Vorständin Monika Stirken-Hohmann. Das heutige, rund 50 Jahre alte Obdachlosenwohnheim am Rittergut sei viel zu klein und in schlechtem Zustand „Wir müssen dringend Abhilfe schaffen“, erklärte sie. Wegen der zu geringen Kapazitäten wurden zusätzlich Wohncontainer aufgestellt.