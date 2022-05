Tempo-Kontrollen in Grevenbroich : Stadt plant Einsatz eines weiteren Blitzers

Die Stadt will einen zweiten Radar-Anhänger einsetzen. Kostenpunkt: etwa 250.500 Euro. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Die Stadt will einen weiteren Radar-Anhänger in Betrieb nehmen. Über ein Leasing des rund 250.500 Euro teuren Geräts soll am Donnerstag der Rat entscheiden. Auf den Einsatz eines Radarwagens soll in Zukunft verzichtet werden.