Hockey : HTC bietet dem Meister Paroli

Neuss Der Hockey-Zweitligist aus Neuss unterliegt Krefeld etwas zu deutlich mit 1:5. Die Leistung stellte Trainer Matthias Gräber aber insgesamt zufrieden.

Ja, unterm Strich stand am Sonntag die vierte Niederlage in Folge für den Hockey-Zweitligisten HTC SW Neuss, doch nach dem im Ergebnis klaren 1:5 (Halbzeit 0:2) gegen den bereits als Rückkehrer in die Eliteklasse feststehenden Crefelder HTC zeigte sich Trainer Matthias Gräber bedeutend besser aufgelegt als nach den Pleiten gegen Großflottbek (2:3), Gladbach (1:5) und Düsseldorf (3:5). Klar, die schon häufig angesprochenen Defizite in beiden Schusskreisen sieht der Coach weiterhin mit größtem Verdruss, „doch was wir Spielerisch gezeigt haben, fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Wären wir in den drei Spielen davor so aufgetreten, hätten wir da besser ausgesehen.“