Basketball In den Play-offs treffen die Junior Tigers auf Wolfenbüttel

Erst in der zweiten Hälfte tauten die Junior Tigers auf und kamen nach einem zwischenzeitlichen Zwölf-Punkte-Rückstand bis zur 29. Minute auf 53:54 heran. Doch obwohl sie im letzten Viertel sogar mit 66:65 (35.) in Führung gingen, langte es nicht zum Heimsieg. Im Play-off-Achtelfinale treten Marija Ilic, Ricarda Schott & Co. am 5. März zunächst bei den Girls Baskets Wolfenbüttel/Braunschweig an. Das Team aus Niedersachsen belegte in der Gruppe Nordost hinter Rist Wedel und dem TuS Lichterfelde den dritten Platz.