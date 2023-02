Floorball-Bundesliga Holzbüttgener durchleben bitteres Wochenende

Im Rennen um die Optimale Ausgangsposition für die Play-Offs, also Platz eins, haben die Bundesliga-Floorballer der DJK Holzbüttgen als amtierender Deutscher Meister am vergangenen Wochenende einen heftigen Dämpfer einstecken müssen. Nach einer 3:7 (0:3, 3:1, 0:3)-Heimniederlage im Topspiel gegen den Tabellenführer MFBC Leipzig am Samstag setzte es tags darauf bei den ETV Piranhhas Hamburg mit 5:7 (0:0, 3:5, 2:2) die nächste Schlappe.