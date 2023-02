Fußball Ex-Fortune Conny Eickels hilft dem VfR als Co-Trainer

Nein, so richtig rund läuft es beim VfR 06 Neuss in dieser Saison noch nicht. In die Winterpause der Fußball-Kreisliga B ging der ehemalige Regionalligist auf einem Abstiegsplatz. Damit droht der zweite Abstieg in Folge. Damit es dazu nicht kommt, haben die Grün-Weißen ihr Trainerteam verstärkt. Der seit dieser Spielzeit als Berater für seinen Herzensklub tätige Ex-Profi Günter Thiele (u.a. Borussia Mönchengladbach und Fortuna Düsseldorf) konnte seinen alten Spezi Conny Eickels von einem Engagement bei den 06ern überzeugen. Der mittlerweile 66-Jährige kickte wie Thiele bei Fortuna Düsseldorf und kennt sich auch im Fußballkreis Grevenbroich/Neuss ausgesprochen gut aus. Er trainierte den SC Grimlinghausen, den SC Kapellen II und den BV Weckhoven. Der in Neuss geborene Vollblutfußballer unterstützt Chefcoach Markus Floer in seiner Arbeit. Am Sonntag (15 Uhr) empfängt der VfR in der Liga die Sportfreunde Vorst II.