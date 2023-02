Halbzeitbilanz: SVG Weißenberg Vom Aufsteiger zum Tabellenführer

Nach dem souveränen Aufstieg in die Kreisliga A mischt die SVG Weißenberg auch in dieser Saison die Konkurrenz auf. Zur Winterpause stand die Mannschaft von Trainer Dirk Schneider auf der Pole Position im Aufstiegskampf.



Saisonverlauf Die Weißenberger Jungs sind kaum zu stoppen. In 17 Partien war die Mannschaft des neuen Trainers Dirk Schneider, der nach dem Aufstieg Ralf Dicken beerbte, 14 Mal siegreich. Die einzige Saisonniederlage musste der Aufsteiger am siebten Spieltag gegen die Spitzenmannschaft SVG Grevenbroich hinnehmen (2:3). Seither ist die Bilanz der Weißenberger jedoch makellos: zehn Spiele, zehn Siege. „Die Niederlage gegen Grevenbroich ist normal, das kann gegen ein anderes Top-Team passieren“, ordnet Schneider das Ergebnis gegen Genclerbirligi ein. Mit einer so erfolgreichen Hinserie hat auch der Trainer nicht gerechnet, jedoch mahnt er, dass seine Mannschaft weiterhin konzentriert bleiben müsse und sich nicht auf den acht Zählern Vorsprung auf die Konkurrenz ausruhen dürfe.



Das lief gut Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: 64 Tore und nur 14 Gegentreffer – kein anderes Team aus der Liga kann bei dieser Tordifferenz mithalten. Die Torgaranten bei der SVG heißen Marius Spahn, der bereits 13 Mal einnetzte und Neuzugang Dennis Brune, der auf zwölf Saisontore kommt. Neben der individuellen Klasse der Mannschaft gefiel Dirk Schneider der Einsatz der Mannschaft: „Wir haben nach jedem Spiel, auch nach den Siegen, die Fehler analysiert und das Team hat meistens gut reagiert und die angesprochenen Punkte umgesetzt. Die Jungs sind sehr fleißig und wollen sich weiter verbessern.“



Das lief schlecht Bei dieser Bilanz des Tabellenführers findet sich nur schwer ein Haar in der Suppe. Dennoch gibt es laut Dirk Schneider immer etwas zu verbessern. „Es fällt natürlich schwer, nach dieser Hinrunde etwas Negatives zu finden, dennoch sehe ich im Zweikampfverhalten und im spielerischen Bereich stellenweise noch Luft nach oben“, sagt er.



Personal Dirk Schneider brachte bei seiner Rückkehr auf die Trainerbank einige Spieler mit, die er bereits bei vorherigen Stationen trainierte, um den Kader punktuell zu verbessern. Die Wintertransferphase gestaltete sich in Weißenberg sehr ruhig. Kevin Pfaff verlässt den Verein nach einem halben Jahr in Richtung TuS Gerresheim, während der 35-jährige Michael Hausdörfer nach einem halben Jahr Pause das Fußballspielen wieder aufnimmt. „Er bringt natürlich viel Erfahrung mit, zudem ist er für einen ,Sechser’ sehr torgefährlich“, bewertet Dirk Schneider. Paul Winkelmann steht der SVG nach seinem Auslandssemester wieder zur Verfügung.



Ausblick Die Weißenberger Vorbereitung begann laut Schneider wie geplant, dann überrollte jedoch eine Krankheitswelle den Tabellenführer, weshalb der Coach zwei Testspiele absagen musste. In den drei bereits absolvierten Vorbereitungspartien gewann die SVG gegen den SV Schelsen mit 12:1 und gegen die Sportfreunde Vorst mit 6:2, gegen Bezirksligist Sparta Bilk erreichte das Team ein 3:3-Unentschieden. Am Freitag stand der letzte Test gegen den Bezirksligisten TV Kalkum auf dem Programm (X:X), ehe es am Sonntag im Ligabetrieb gegen Schlusslicht VfR Büttgen weitergeht. Trotz der Favoritenrolle nimmt Dirk Schneider die Begegnung nicht auf die leichte Schulter. „Es wird sicher kein einfaches Spiel, wir müssen auch in der Rückrunde konzentriert bleiben, um auf dem ersten Platz zu bleiben.“