Aktionstage in Neuss „Neuss hilft“ schenkt bedürftigen Menschen Wärme

Auch Schenkungen vor Ort sind möglich: Ein neuer Mumienschlafsack kann gegen eine Spende von 43 Euro erworben und geschenkt werden oder vier Paar neue, wärmende Wintersocken zum Selbstkostenpreis von fünf Euro. Ein Teil der Spenden wird über das blau-gelbe Kreuz in Köln am 30. Dezember in die Ukraine geliefert, ein Teil an bedürftige Menschen im Rhein-Kreis Neuss verteilt – hier sei der „Notfall-Kleiderschrank“ für bedürftige Familien der Interkulturellen Projekthelden oder die Obdachlosenhilfe der Ahmadiyya Gemeinde genannt.