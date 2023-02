2. Handball-Bundesliga Dormagener stehen unter Zugzwang

Anderthalb Wochen zwischen einem Spiel in der 2. Handball-Bundesliga, das fühlt sich für die Protagonisten beim TSV Bayer Dormagen wie der pure Luxus an. Schließlich war der Start in den zweiten Saisonabschnitt ab Ende Januar durch die Termindichte, begleitet von einer großen Personalnot, mächtig stressig und brachte zudem nur zwei magere Punkte ein. Zwischen der Niederlage in Dessau und dem Auswärtsspiel am Mittwoch gegen die HSG Konstanz hatten die Dormagener aber nun Zeit, mit fast dem kompletten Kader wieder an den spielerischen Abläufen zu arbeiten. Am Zusammenspiel haperte es nämlich nach der WM-Pause, was ein Hauptgrund für die mageren Auftritte war.