Eishockey NEV kassiert herbe Packung in Neuwied, 1b-Team gewinnt

Vor 702 Zuschauern hielten die Gäste freilich zunächst prächtig mit. „Vor allem im ersten Drittel war deutlich zu erkennen, dass Neuss nicht nach Neuwied gekommen war, um das Spiel abzuschenken“, stellte EHC-Manager Carsten Billigmann anerkennend fest. Die Bären gingen durch den Treffer von Björn Asbach zwar früh in Führung (6.), mussten sich dann aber lange in Geduld üben. Erst zu Beginn des Mittelabschnitts erhöhte Janeck Sperling beim ersten Powerplay auf 2:0 (21.), beim 3:0 (26.) in Unterzahl ließ Jeff Smith NEV-Goalie Leon Brunet keine Chance. Bis zur zweiten Pause trafen außerdem noch Jan-Niklas Linnenbrügger (27.), Smith (35.), und Sperling (35.). Im Schussdrittel sorgte Thorben Beeg per Direktabnahme für das 7:0 (46.), Dennis Appelhans netzte aus spitzem Winkel zum 8:0 (50.) ein und Maximilian Wasser (52.) war für das Tor zum 9:0-Endstand verantwortlich. Spiel zwei der „Best-of-Five“-Serie steht am Dienstag (20 Uhr) in Neuss auf dem Programm.