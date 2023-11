Spannende Premiere als Berater Dieser Ex-Fortune hilft den Video-Schiedsrichtern im Kölner Keller

In Kneißl, der auch als Dazn-Experte arbeitet, hat erstmals ein externer Fußballexperte Spiele an einer der Arbeitsstationen für die Video-Assistenten begleitet. Der Ex-Profi, der 2007 in der ersten Jahreshälfte bei Fortuna unter Vertrag stand und zwei Treffer in 13 Partien erzielte, verfolgte am Freitagabend das Zweitliga-Spiel zwischen dem Hamburger SV und Eintracht Braunschweig (2:1). Tags darauf war er während des brisanten Duells zwischen Hansa Rostock und dem FC St. Pauli (2:3) im Einsatz. „In beiden Spielen gab es Szenen, die wir konstruktiv diskutieren konnten“, berichtete der ehemalige Düsseldorfer, der seinerzeit im Anschluss an das kurze Engagement am Rhein zum AFC Wimbledon gewechselt war.