Personalentscheidungen bei den Blauen Funken Neuss Ein Kinderprinzenpaar mit Karrierezielen

Einige Karnevalsgesellschaften in Neuss sind nach dem Hoppeditz-Erwachen direkt in die Weihnachtspause gegangen, nicht so die Blauen Funken. Sie hatten noch etwas zu regeln und organisierten dazu zwei durchdachte Veranstaltungen: den Senatsempfang einerseits und die Proklamation des Kinderprinzenpaares der „Blauen Fünkchen“ andererseits. Schlussakt in diesem Jahr soll am Sonntag ab 12.11 Uhr der „Gardeadvent“ der Novesia-Garde in der Kindertagesstätte „Wetterhäuschen“, Am Kivitzbusch 7, sein, danach melden sich auch die Funken ab – bis zu ihrem Top-Event „Kamelle us Kölle“ am 9. Januar im Hotel „Crowne Plaza“.