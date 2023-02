Jugendhandball Dormagens Nachwuchs schafft Sprung auf den zweiten Platz

„Das war ein deutlicher und auch verdienter Erfolg nach einer geschlossenen Mannschaftsleistung, in der alle einen guten Ball gespielt haben“, sagte TSV-Coach Martin Berger. „Die Punkte waren enorm wichtig im Kampf um den DM-Viertelfinalplatz.“ Die Dormagener profitierten bei ihrem Sprung auf Platz zwei auch davon, dass Rostock am Sonntag daheim gegen Leipzig gewinnen konnten, fünf Spiele stehen aber noch aus. Der TSV trifft dabei noch auf die direkte Konkurrenz. Am Freitag (19.30 Uhr) ist aber zunächst der verlustpunktfreie Tabellenführer Füchse Berlin im TSV-Bayer-Sportcenter zu Gast. Gegen Oftersheim gab es in der ersten Halbzeit „ein paar Unsicherheiten, die wir gegen Berlin abstellen müssen, wenn wir gewinnen wollen“, betonte Berger. Sein Team gab freilich von Beginn an Gas, erstmals wurde in der Meisterrunde die 40-Tore-Marke übertroffen. Und auch nicht selbstverständlich: Sämtliche Feldspieler trugen sich in die Torschützenliste ein, wobei Florian Boehnert und Felix Böckenholt mit jeweils acht Treffern besonders glänzen konnten.