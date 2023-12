Initiativen schlagen Alarm Neuss wird spendenmüde

Es wäre ein trauriges Novum für die Junge Bürgerstiftung Neuss. „Bislang haben wir es immer geschafft, unsere Hilfsaktionen durch Spenden zu finanzieren. In diesem Jahr sieht es zum ersten Mal so aus, als müssten wir an unsere Rücklagen gehen“, sagt Justus Kahlki aus dem Vorstand der Jungen Bü.NE, die regelmäßig verschiedene Projekte umsetzt, um Bedürftigen zu helfen. Der Fokus ihrer diesjährigen Weihnachtsaktion liegt insbesondere auf der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, aber auch anderen Bedürftigen (Infos unter www.junge-buene.de/projekte/weihnachtsaktion). Dazu erfüllt die Junge Bü.NE ihnen in verschiedenen Neusser Einrichtungen persönliche Weihnachtswünsche, die sie sich aufgrund unterschiedlicher Umstände nicht selbst verwirklichen können. Zu diesem Zweck kooperieren die jungen Helfer unter anderem mit der Initiative Schmetterling, dem Geschwister-Scholl-Haus sowie der „Offenen Tür Barbaraviertel – Dependance“.