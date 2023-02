Leichtathletik Tanja Spill erreicht bei Hallen-DM das 800-Meter-Finale

„Es geht mir nur darum, Spaß zu haben und einfach mal wieder an einem Wettkampf teilzunehmen.“ Mit diesem bescheidenen Ziel war die nach langer Verletzungspause mit einem Sonderstartrecht ausgestattete Tanja Spill bei den in Dortmund ausgetragenen Deutschen Hallen-Meisterschaften über 800 Meter angetreten. Spaß hatte die taffe, aber gesundheitlich angeschlagene Leichtathletin des TSV Bayer Dormagen indes nur bedingt. Bei der Rückkehr in die Helmut-Körnig-Halle, wo sie sich 2021 ziemlich überraschend den DM-Titel gesichert hatte, erreichte sie das Finale der besten Acht und wurde schließlich in 2:10,57 Minuten Siebte. Im Vorlauf am Samstag war die 27-Jährige in 2:08,78 Minuten auf Platz eins ins Ziel gekommen. Und auch im Finale ergriff sie mutig die Initiative. Nach 200 Metern lag sie hinter der Topfavoritin Majtie Kolberg (LG Kreis Ahrweiler), dem seit Samstag 18 Jahre alten Nesthäkchen Jolanda Kallabis (FT 1844 Freiburg) und Lara Tortell (Athletics Team Karben) auf Platz vier, rückte in der zweiten Runde sogar kurz auf Rang drei vor. Dann aber ging der Dormagenerin, die sich im Sommer bei der Heim-EM in München einen Teilanriss der Plantarsehne im linken Fuß zugezogen hatte, die Puste aus. Während vorne Kallabis und Kolberg den Sieg unter sich ausmachten, musste Spill, die wie die EM-Siebte Christina Hering auf die Hallensaison verzichtet hatte, am Ende des Feldes beißen.